929聲援香港 竹南花高遊行靜坐串起行動連儂牆

「929台港大遊行－撐港反極權」活動29日登場，花蓮多所學校學生會串聯，將一輛自用車布置成「行動連儂牆」，表示花蓮在此議題上並沒有缺席。中央社記者李先鳳攝 108年9月29日

（中央社記者程啟峰、楊思瑞、李先鳳、魯鋼駿29日綜合報導）929台港聲援香港行動今天從白天到晚上在新竹、台南、花蓮、高雄等地串連展開，透過遊行、靜坐晚會、自小客車改裝的行動連儂牆等活動為香港加油，多名綠營民代到場聲援。

新竹連儂牆發起人之一的林崇德表示，1個多月前就在東門城地下道佈置「新竹連儂牆」聲援香港抗爭民眾，今天響應在台北市舉辦的「929台港大遊行-撐港反極權」活動，在網路號召民眾晚間到竹塹城迎曦門階梯廣場，參與電影播映與工作坊等活動。

晚間許多民眾在竹塹城迎曦門階梯廣場聚集，新竹連儂牆團隊播映電影，透過短講和討論，與在場民眾分享香港人民爭取民主自由等議題，以及如何避免台灣陷入香港相同困境。

台南多個社團下午「9.29抗極權！我在台南撐香港」遊行活動，主辦單位統計共有超過2000人到場聲援香港「反送中」。遊行隊伍繞行台南孔廟附近路段，吸引不少路人目光。

遊行民眾在台南市美術館2館旁忠義路上集結後，浩浩蕩蕩出發，現場連儂牆上也貼滿為香港祈福的紙條及便利貼。民進黨立委陳亭妃、林俊憲、郭國文與多名台南市議員也到場聲援並加入遊行行列。

東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學、花蓮女中學生會等校串連，白天在花蓮市區利用一輛自小客車當作「行動連儂牆」，希望吸引民眾目光關注香港反送中議題。

東華大學學生自治會長許冠澤說，設置「行動連儂牆」表達花蓮在聲援香港議題上並沒有缺席，由於無法臨時找到一面牆，於是向同學借來一輛車當作「行動連儂牆」，供大家以便利貼留言，打造一個花蓮公民開放討論時事議題的平台。

「929高雄聲援香港晚會」晚間在高雄市凹仔底神農路段封街舉辦，透過演唱及民代助講聲援香港返送中，包括台灣南社等民團、中山大學學生會、台灣基進等單位及民眾到場靜坐舉牌聲援香港，民進黨立委趙天麟、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、時代力量高雄市議員林于凱、黃捷也到場共襄盛舉。現場並有大批警力維安。

昨天參加敬老活動遭韓粉怒罵垃圾的議員黃捷上台致詞時聲援香港反送中時，台下有人高喊「韓國瑜、垃圾」，黃捷當場制止，呼籲大家不要偏離正題。

另外，韓國瑜競選辦公室指出，929台港大遊行，香港民眾追求自由民主的決心，韓辦表達感動與支持，韓國瑜雖未參加活動不代表不支持香港民眾追求自由民主。不希望有人抱著見獵心喜的態度來看香港反送中運動，香港的問題不只是在反送中，也不是只靠遊行就能解決。（編輯：陳清芳）1080929

「929高雄聲援香港晚會」29日在凹仔底神農路段封街登場，時代力量籍高雄市議員黃捷（右）現身參與，並登台助講，為港人加油。中央社記者程啟峰高雄攝 108年9月29日

新竹連儂牆發起團隊表示，一個多月前就在東門城地下道布置「新竹連儂牆」聲援香港抗爭民眾，29日響應在台北舉辦的撐港反極權遊行，盼透過電影播映與短講、工作坊等方式，討論如何避免台灣陷入香港相同困境。中央社記者魯鋼駿攝 108年9月29日