高雄聲援香港晚會小意外 空拍機墜地砸傷一警

929高雄聲援香港晚會29日晚間發生小意外，一部拍攝活動的空拍機因電量用罄墜落，砸傷施姓員警，送醫無大礙。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年9月29日

（中央社記者程啟峰高雄29日電）929高雄聲援香港晚會今晚發生小意外，一部拍攝活動的空拍機因電量用罄墜落，砸傷施姓員警，送醫無大礙。另有一名老翁與在場活動年輕人口角，被警方護送離開。

鼓山警分局指出，施姓員警在現場執勤時，突遭掉落的空拍機螺旋槳割傷左手小臂及右手指，經送醫包紮無大礙。

警方調查發現，34歲的孫姓男子在場操控空拍機空拍活動，疏於注意讓空拍機電量用罄，全機因而從空中掉落，當場砸傷施姓員警。

另外，活動中67歲的張姓老翁自言自語說著「台灣跟香港有什麼關係？為什麼要扯在一起」等語，引起一旁年輕人不滿，隨即群起圍上對他咆嘯，現場員警見狀立刻上前將老翁帶開，護送他安全離去，並未造成進一步衝突。

鼓山警分局表示，這次集會活動經分局審核後核定許可舉辦，現場雖由主辦單位自主管理維持秩序，但為防止不同立場民眾衝突並為維護現場交通，分局仍規劃優勢警力到場強勢維安，防範有人藉機滋事，讓這場晚會圓滿結束，除發生這兩起小插曲外，晚會全程秩序良好。（編輯：唐聲揚）1080929