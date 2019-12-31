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武漢出現不明原因肺炎 民眾憂SARS再度爆發

最新更新：2019/12/31 11:02
中國武漢市出現多起不明原因肺炎，網友在社群平台轉發武漢市衛生健康委員會12月30日發出的文件，民眾也恐懼嚴重急性呼吸道症候群（SARS）再度爆發。（圖取自微博網頁weibo.com）
中國武漢市出現多起不明原因肺炎，網友在社群平台轉發武漢市衛生健康委員會12月30日發出的文件，民眾也恐懼嚴重急性呼吸道症候群（SARS）再度爆發。（圖取自微博網頁weibo.com）

（中央社台北31日電）中國武漢市出現多起不明原因肺炎，官方發文要求各醫院統計病例，民眾恐懼嚴重急性呼吸道症候群（SARS）再度爆發，催促官方盡速公布真相，以免疫情擴大。

今天早上在社群平台微信及微博，許多網友轉發武漢市衛生健康委員會12月30日發出的文件。

其中一份「市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知」，通知對象是武漢的各醫療機構，表示武漢華南海鮮市場陸續出現不明原因的肺炎病人，因此要求各單位清查統計最近一週類似特點的病人，在30日下午4時前回報。

另一份同日簽發的文件則是「關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知」，要求各醫療機構對不明原因肺炎病人必須積極救治，不可以拒診推諉。

網路還盛傳多張武漢當地醫護人員聊天室截圖，有人稱確定不是流感，還有人稱武漢市第二醫院後湖院區已有病例確診為SARS冠狀病毒，病人已被隔離，請大家注意，務必做好防護。

微博上許多網友呼籲官方盡速公布真相，不少貼文的標籤是#武漢SARS或#武漢非典，表達他們的擔憂。網友說，2003年SARS爆發時，就是因為很多人不知道所有沒有預防，導致疫情蔓延，希望官方能記取教訓。

也有網友表示，自己凌晨在網路發表關於武漢不明原因肺炎的消息，已經被網管刪除。

在新浪微博上，#武漢SARS的討論正在迅速增加，至上午10時已經有超過1000萬的閱讀量。

今天是2019年最後一天，不少民眾會出門跨年，網友強調，如果官方不公布情況，很可能會造成更多的傳染。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1081231

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