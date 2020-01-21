傳上海再添肺炎病例 嘉里中心：疑似肺結核

（中央社台北21日電）隨著確診病例增加，因冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）在中國民間引起擔憂，今天傳上海嘉里中心因有人肺部感染封鎖，不過，嘉里中心否認封鎖，表示病例也只是「疑似」肺結核感染。

靜安嘉里中心位於上海中心區域，是集辦公、零售和餐飲為一體的綜合大樓，附近也有多家類似大樓，平常聚集上班族，假日則是民眾逛街遊樂去處。

今天上午，中國微博傳出嘉里中心發現肺部感染患者，引起許多網友擔憂。一張流傳的截圖顯示為SHO公司傳給員工的信「SHO全體員工21日至23日在家工作」，當中寫著：「上海嘉里中心3座一家公司員工確診為肺結核感染，目前該公司已暫時停業。21日上海衛生部門會來嘉里中心3座進行全樓消毒。」

有網友上傳末日殭屍劇照，稱「有種在玩現實版瘟疫公司的畫面」；也有人說「肺結核的說法是真？還是為了別的？現在不知…大家自行判斷！各自保重！」

不過，中央社致電嘉里中心，嘉里中心方面表示目前並未封樓，患者也只是「疑似」感染肺結核，與武漢肺炎沒有關係，至截稿前，也未傳出情況惡化消息。

上海當前已有2名患者確診新型冠狀病毒感染肺炎，4名疑似病例仍在等待檢驗結果。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1090121