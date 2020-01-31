拜年就是害人 防控武漢肺炎各式標語橫空出世

武漢肺炎疫情不斷升高陰影下，中國各地出現各種警告式防疫標語，例如「聚餐就是找死、拜年就是害人」。（圖取自facebook.com/intleconobserve）

（中央社台北31日電）武漢肺炎疫情不斷升高陰影下，中國各地出現各種警告式防疫標語，例如「聚餐就是找死、拜年就是害人」；有網友認為部分標語用字遣詞頗為誇張，但也有人讚賞「接地氣，發揮了警惕作用」。

綜合香港星島日報報導，俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情防控形勢嚴峻，中國各地掛起防疫標語布條展開宣傳，其中湖北襄陽掛出的「聚餐就是找死、拜年就是害人」標語，被認為既應景、又具警告效果。

還有標語寫著「戴口罩總比戴呼吸機（器）好、躺家裏總比躺ICU（加護病房）強」、「今天沾一口野味，明天地府相會」、「現在請吃的飯都是鴻門宴」、「串門就是互相殘殺、聚會就是自尋短見」。

中國武漢疫情升溫，有標語寫著「不戴口罩滿街走，勝似糞池自由泳」。（圖取自青島生活雜誌微博weibo.com）

有些網友雖覺這些標語內容誇張，但發揮了警惕作用，有人則讚賞「接地氣」。

另據微博，河南某個村子還透過大喇叭播放豫劇版防疫宣傳，被網友稱讚「太有才了」。（編輯：周慧盈/賴言曦）1090131