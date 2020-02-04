武漢肺炎中國確診突破2萬例 累計425死

中國新型冠狀病毒引起的肺炎3日再新增確診病例3235例，累積確診病例已突破2萬，死亡病例425例。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北4日電）中國官方公布，新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）3日再新增確診病例3235例，自疫情爆發至今，中國累積確診病例已突破2萬，死亡病例425例，超過17萬人正在接受醫學觀察。中國境內確診病例在1月31日首度突破萬人，來到1萬1791例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網公布最新統計數字。2月3日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3235例，其中湖北省占2345例；新增重症病例492例，湖北省占442例；新增死亡病例64例全數來自湖北省。

新增治癒出院病例157例，湖北省占101例；新增疑似病例5072例，湖北省占3182例。

自去年12月底武漢肺炎爆發至2月3日午夜，中國國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例2萬438例。現有重症病例2788例，累計死亡病例425例，累計治癒出院病例632例，疑似病例2萬3214例。

目前累計追蹤到密切接觸者22萬1015人，當日解除醫學觀察12萬755人，現有17萬1329人正在接受醫學觀察。

據通報，香港特別行政區累計確診病例15例，澳門特別行政區8例。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1090204