更多編輯台推薦新聞：
防武漢肺炎全民搶戴口罩 抗煞專家：大家搞錯重點
生活

防武漢肺炎全民搶戴口罩 抗煞專家：大家搞錯重點

影片／1917獲英國奧斯卡最佳影片 威廉凱特親臨典禮
娛樂

影片／1917獲英國奧斯卡最佳影片 威廉凱特親臨典禮

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首架武漢台商包機 3人發燒1幼童腹痛全隔離
首頁 / 兩岸
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎中國確診突破2萬例 累計425死

最新更新：2020/02/04 09:02
中國新型冠狀病毒引起的肺炎3日再新增確診病例3235例，累積確診病例已突破2萬，死亡病例425例。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（檔案照片／中新社提供）
中國新型冠狀病毒引起的肺炎3日再新增確診病例3235例，累積確診病例已突破2萬，死亡病例425例。圖為武漢大學中南醫院救治武漢肺炎患者。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北4日電）中國官方公布，新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）3日再新增確診病例3235例，自疫情爆發至今，中國累積確診病例已突破2萬，死亡病例425例，超過17萬人正在接受醫學觀察。中國境內確診病例在1月31日首度突破萬人，來到1萬1791例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網公布最新統計數字。2月3日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3235例，其中湖北省占2345例；新增重症病例492例，湖北省占442例；新增死亡病例64例全數來自湖北省。

新增治癒出院病例157例，湖北省占101例；新增疑似病例5072例，湖北省占3182例。

自去年12月底武漢肺炎爆發至2月3日午夜，中國國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例2萬438例。現有重症病例2788例，累計死亡病例425例，累計治癒出院病例632例，疑似病例2萬3214例。

目前累計追蹤到密切接觸者22萬1015人，當日解除醫學觀察12萬755人，現有17萬1329人正在接受醫學觀察。

據通報，香港特別行政區累計確診病例15例，澳門特別行政區8例。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1090204

延伸閱讀
武漢肺炎肆虐1個多月 中國死亡人數超過SARS武漢肺炎防疫 杭州全市實行封閉式管理武漢肺炎 北京市爆41起群聚感染124人確診武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握川普說美已控制住肺炎疫情 願助中國但未獲回應武漢肺炎中國已確診1.7萬 361例死亡
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報