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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情5/100

武漢肺炎防疫 杭州全市實行封閉式管理

最新更新：2020/02/04 08:35
杭州市人民政府4日凌晨發布通告，全市所有村莊、小區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測量體溫，並出示有效證件。圖為杭州東站地鐵站入口，工作人員通過紅外熱成像儀檢測乘客體溫。（中新社提供）
杭州市人民政府4日凌晨發布通告，全市所有村莊、小區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測量體溫，並出示有效證件。圖為杭州東站地鐵站入口，工作人員通過紅外熱成像儀檢測乘客體溫。（中新社提供）

（中央社台北4日電）中國武漢肺炎疫情延燒，杭州市人民政府今天凌晨發布通告，全市所有村莊、小區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測量體溫，並出示有效證件。通告還說，外來人員和車輛一律嚴控。

中共杭州市委宣傳部網站杭州網公布杭州市人民政府10項措施通告，強調全市所有村莊、小區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測溫，並出具有效證件；外來人員和車輛一律嚴控，特殊情況由管理人員做好登記備案。

通告指出，居民出現發熱、咳嗽等症狀，必須及時就診，並第一時間向村、社區報告。對出現確診病例，視情況對小區、村組、住宅樓單元實行封閉式硬隔離。

相關措施也包括非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。農貿市場、超市、藥店等場所合理安排營業時間，定期消殺，進入人員一律測溫、佩戴口罩。快遞、外賣實行無接觸配送。

通告也倡導每戶家庭每兩天指派1名家庭成員外出採購生活物資。

杭州市人民政府也嚴禁各單位在2月9日之前通知疫情重點地區人員返杭。除經批準同意的企業外，一律不得開（覆）工。

浙江武漢肺炎確診病例已超過720例，據當局3日通報，浙江全省新增確診病例63例，其中杭州市有8例、溫州市26例。確診數也以溫州與杭州最高，分別為291例、118例。（編輯：周永捷）1090204

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