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武漢肺炎肆虐1個多月 中國死亡人數超SARS

最新更新：2020/02/03 13:04
雖然致死率比SARS低，但武漢肺炎傳播率相當快速，爆發至今已造成361人死亡，超越SARS當年在中國的死亡人數。圖為醫護人員搶救重症患者。（中新社提供）
雖然致死率比SARS低，但武漢肺炎傳播率相當快速，爆發至今已造成361人死亡，超越SARS當年在中國的死亡人數。圖為醫護人員搶救重症患者。（中新社提供）
防疫資訊

（中央社台北3日電）雖然致死率比SARS低，但武漢肺炎傳播率相當快速，爆發至今1個多月，已造成361人死亡，超越SARS當年在中國的死亡人數；累計確診更早在1月30日，就超過SARS全球感染人數。

引起武漢肺炎的2019新型冠狀病毒與2002年至2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒相似，兩次疫情都起源於中國，因此常被拿來比較。

SARS現蹤於2002年11月至2003年9月，當時在全球的病例數為8096例，共774人死亡。

武漢肺炎去年12月底爆發，先在1個月後的1月30日確診數達到9692例，超過當年SARS全球病例數；3天後，武漢肺炎死亡數達到361例，超過中國SARS期間死亡的349人之數。

中國官方今天上午通報新型冠狀病毒疫情數據。2月2日0至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2829例，新增死亡病例為57例。

截至2月2日24時，中國國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例1萬7205例。目前重症病例2296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例2萬1558例。

此外，香港特別行政區確診15例，澳門特別行政區確診8例。（編輯：翟思嘉/繆宗翰）1090203

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