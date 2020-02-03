武漢肺炎中國已確診1.7萬 361例死亡
最新更新：2020/02/03 08:58
新型冠狀病毒在中國造成的武漢肺炎確診病例每日持續攀高，截至2日午夜，中國確診病例1萬7205例，累計死亡病例361例。圖為醫護人員穿戴防護用具準備進入隔離區。（中新社提供）
（中央社台北3日電）新型冠狀病毒在中國造成的武漢肺炎確診病例每日持續攀高，2日共新增確診病例2829例，其中湖北省就占2103例。截至2日午夜，累計中國確診病例1萬7205例，累計死亡病例361例。
中國官方今天上午通報新型冠狀病毒疫情數據。2月2日0至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2829例，新增重症病例186例，當中湖北省占139例。
2日的新增死亡病例為57例，湖北省占56例，重慶市1例；新增治癒出院病例147例，當中湖北省占80例；新增疑似病例5173例，湖北省占3260例。
截至2月2日24時，中國國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例1萬7205例。目前重症病例2296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例2萬1558例。
累計追蹤到密切接觸者18萬9583人，當日解除醫學觀察1萬55人，共有15萬2700人正在接受醫學觀察。
此外，香港特別行政區確診15例，澳門特別行政區確診8例。（編輯：翟思嘉）1090203
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