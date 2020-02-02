更多編輯台推薦新聞：
超商口罩現況回報 工程師架站邀民眾追蹤
生活

超商口罩現況回報 工程師架站邀民眾追蹤

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道
生活

防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎防疫再擴大 3日起溫州旅遊史國人入境居家隔離14天
首頁 / 兩岸
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情6/100

武漢火神山醫院由共軍接管 1400人進駐防疫

最新更新：2020/02/02 20:14

（中央社台北2日電）中共解放軍今天宣布，從全軍各醫療單位抽組1400名醫護人員，陸續進駐武漢火神山醫院，支援武漢肺炎醫療救治任務。火神山醫院已於今天完工，並移交中共軍醫系統，明天正式啟用。

新華社報導強調，這項抽調命令是由中共總書記、中共中央軍委主席習近平批准。

根據報導，被抽調進駐火神山醫院的1400人，來自解放軍不同醫療單位。其中，聯勤保障部隊所屬各醫院占950人，連同先前抵達的陸軍、海軍、空軍軍醫大學450人，納入統一編組。

此外，解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院也有15名專家被抽調，組成聯合專家小組，現場指導醫院疫情防控工作。

報導提到，這批被抽調的軍醫人員中，有不少人曾參加2003年北京小湯山醫院抗SARS任務，以及援助獅子山、賴比瑞亞等國抗擊伊博拉（Ebola）疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

至於火神山醫院，中國官方定位主要救治武漢肺炎確診患者，內設床位1000張，設有重症監護病區、重症病區、普通病區，並設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。（編輯：邱國強）1090202

延伸閱讀
武漢肺炎擴散 中共軍方調外地軍醫赴疫區支援

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報