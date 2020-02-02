武漢火神山醫院由共軍接管 1400人進駐防疫

（中央社台北2日電）中共解放軍今天宣布，從全軍各醫療單位抽組1400名醫護人員，陸續進駐武漢火神山醫院，支援武漢肺炎醫療救治任務。火神山醫院已於今天完工，並移交中共軍醫系統，明天正式啟用。

新華社報導強調，這項抽調命令是由中共總書記、中共中央軍委主席習近平批准。

根據報導，被抽調進駐火神山醫院的1400人，來自解放軍不同醫療單位。其中，聯勤保障部隊所屬各醫院占950人，連同先前抵達的陸軍、海軍、空軍軍醫大學450人，納入統一編組。

此外，解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院也有15名專家被抽調，組成聯合專家小組，現場指導醫院疫情防控工作。

報導提到，這批被抽調的軍醫人員中，有不少人曾參加2003年北京小湯山醫院抗SARS任務，以及援助獅子山、賴比瑞亞等國抗擊伊博拉（Ebola）疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

至於火神山醫院，中國官方定位主要救治武漢肺炎確診患者，內設床位1000張，設有重症監護病區、重症病區、普通病區，並設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。（編輯：邱國強）1090202