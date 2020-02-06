提升免疫力 廣東治癒首例武漢肺炎重症患者

（中央社記者張謙香港6日電）據報導，中國廣東省首名武漢肺炎重症患者昨天治癒出院。相關醫師表示，目前治療新型肺炎沒有特效藥，他們的治療方法首重提升病人的身體機能，讓病人自身的免疫系統戰勝病魔。

陸媒南方日報報導，這名76歲的高齡患者5日在珠海中山大學附屬第五醫院出院，是廣東首例被治癒的重症患者。

據報導，這名患者來自武漢，上月到珠海看望女兒，一家三口都被確診感染新型冠狀病毒肺炎，他本人於1月18日入院後病情加重，22日開始急救。

中大五院呼吸與危重症醫學科醫師黃瑾說，這名高齡重症患者相繼出現急性呼吸窘迫、膿毒性休克等症狀；醫院專家組成員評估了他的病情，包括病毒複製情況、免疫狀態、各器官系統功能等，然後制定精準的個體化治療方案，及時根據治療反應調整治療方案，逐一攻克各併發症，患者最後轉危為安。

報導引述中大五院感染病防治中心副主任肖非說：「目前治療新冠病毒沒有特效藥。我們免疫治療的整體思路，主要還是提升患者的身體機能。」

任肖非說：「我們的治療關鍵還是啟動患者免疫力，提高他們的自身免疫系統能力來戰勝病魔。」

黃瑾說，治療新型肺炎重症患者的難關之一是「呼吸關」，因為新冠肺炎重症患者很快就會變成「白肺」，患者的呼吸會變得非常困難，會引發一系列的問題，所以最初給予患者供氧呼吸支持等。

另一個難關是「休克關」。這位老患者入院後病情加重，出現血壓下降、血液乳酸濃度高等情況，診斷為膿毒性休克，即因為細菌造成的感染性休克。

黃瑾說，「最核心的治療思路還是為患者制定個性化診療方案」。以重症患者為例，每名病人在用某種藥的時候，都要考慮其基礎病的情況。

她說，一般老年人會涉及糖尿病、高血壓、冠心病等基礎病，因此在調整藥物用量上需有斟酌。總體而言，就是需要在對症狀的判斷上給予患者「量身訂做」的治療方案，治療過程要隨時觀察患者的病情變化「見招拆招」。（編輯：楊昇儒）1090206