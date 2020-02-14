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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情4/100

武漢肺炎中國已1380死 累計確診破6萬

最新更新：2020/02/14 11:48
中國官方通報，截至13日，中國大陸武漢病毒肺炎累計確診病例達6萬3851例，累計死亡1380例。圖為四川電子公司的防疫人員替員工測量體溫。（中新社提供）
中國官方通報，截至13日，中國大陸武漢病毒肺炎累計確診病例達6萬3851例，累計死亡1380例。圖為四川電子公司的防疫人員替員工測量體溫。（中新社提供）

（中央社台北14日電）中國官方今天通報，截至13日，中國大陸武漢病毒肺炎累計確診病例達6萬3851例，累計死亡1380例。昨天新增確診病例5090例，新增死亡121例；湖北以外地區確診數連續10天下降。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團13日報告新增確診病例5090例，新增重症病例2174例，新增死亡病例121例（湖北116例，黑龍江2例，安徽、河南、重慶各1例），新增疑似病例2450例。

截至13日午夜，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例1380例（湖北省因重複統計，核減108例），累計報告確診病例6萬3851例（湖北省核減1043例），現有疑似病例1萬109例。

據通報，目前累計追蹤到密切接觸者49萬3067人，尚在醫學觀察的密切接觸者共計17萬7984人。

這次疫情重災區湖北省自12日開始將「臨床診斷」納入確診判斷後，中國當天單日暴增1萬5152個病例，但今天通報新增確診病例已明顯減少。

統計並顯示，湖北以外地區13日新增確診病例為267例，連續第10天呈下降趨勢。

據通報，中國境外的香港特別行政區累計確診病例53例（出院1例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院3例）。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1090214

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