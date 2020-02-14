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日本和歌山醫師染武漢肺炎 就診病患也確診
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎新增有效療法：輸入康復者血漿

最新更新：2020/02/14 09:54
武漢金銀潭醫院院長張定宇公開呼籲康復後的新冠肺炎患者積極來到醫院，伸出胳膊，捐獻血漿，共同拯救還在與病魔鬥爭的病人。（檔案照片／中新社提供）
武漢金銀潭醫院院長張定宇公開呼籲康復後的新冠肺炎患者積極來到醫院，伸出胳膊，捐獻血漿，共同拯救還在與病魔鬥爭的病人。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北14日電）武漢肺炎迄今未開發出有效的治療藥物。中國大陸近日援引抗SARS經驗，以新型冠狀病毒肺炎康復者的血漿，輸入11名重症病患，並宣稱患者接受治療12至24小時後，臨床體徵和症狀明顯好轉。

陸媒中國新聞網報導，武漢金銀潭醫院院長張定宇昨晚在湖北省疫情防控工作新聞發布會表示，醫院正在開展康復病人恢復期血漿的輸入，目前已顯示出初步效果，康復患者體內有大量的綜合抗體對抗病毒。

防疫資訊

他公開呼籲康復後的新冠肺炎患者積極來到醫院，伸出胳膊，捐獻血漿，共同拯救還在與病魔鬥爭的病人。

中國國務院國有資產監督管理委員會微信公眾號「國資小新」13日深夜發文指出，中國醫藥集團旗下的中國生物技術股份有限公司已完成對部分康復者血漿的採集工作，展開新冠病毒特免血漿製品和特免球蛋白的製備，已成功製備出用於臨床治療的特免血漿，投入臨床救治重症患者。

文章引述有關專家表示，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發期間，就有將SARS患者康復後的血漿輸注給重症SARS病人實現治癒的案例。「目前在缺乏疫苗和特效治療藥物的前提下，採用這種特免血漿製品治療新冠病毒感染是最為有效的方法，可大幅降低危重患者病死率。」

中國生物指出，2月8日，先在江夏區第一人民醫院展開了3名危重患者的新冠特免血漿治療，目前連同後續醫院治療的危重病人已超過10人。臨床反映顯示，患者接受治療12至24小時後，實驗室檢測主要炎症指標明顯下降，淋巴細胞比例上升，血氧飽和度、病毒載量等重點指標全面向好，臨床體徵和症狀明顯好轉。

業內專家指出，從臨床病理發生過程看，大部分新冠肺炎患者經過治療康復後，身體內會產生針對新冠病毒的特異性抗體，可殺滅和清除病毒。

中國生物倡議新冠肺炎康復者捐獻血漿，捐獻條件包括「新冠肺炎康復者年齡在18至60周歲，確診感染過新型冠狀病毒，出院後目前身體狀況較好，沒有其他不適，並願意捐獻出自己的血漿幫助他人」等。（編輯：楊昇儒）1090214

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