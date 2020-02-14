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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情5/100

湖北武漢肺炎累計確診破5萬 3大數據明顯減少

最新更新：2020/02/14 09:05
中國湖北省衛生健康委員會官網14日通報，2月13日新增武漢肺炎確診病例4823例，比12日新增確診病例數大減超過1萬。圖為武漢雷神山醫院醫護人員整理病房。（中新社提供）
中國湖北省衛生健康委員會官網14日通報，2月13日新增武漢肺炎確診病例4823例，比12日新增確診病例數大減超過1萬。圖為武漢雷神山醫院醫護人員整理病房。（中新社提供）

（中央社台北14日電）中國湖北省衛生健康委員會官網今早通報，2月13日新增武漢肺炎確診病例4823例，比12日新增確診病例數大減超過1萬；新增死亡病例116例，也比12日減少126人。

截至13日午夜，湖北省累計新冠肺炎確診病例已突破5萬例，來到5萬1986例。湖北衛健委今天未通報累計死亡病例，今天新增116例加上昨天通報1310例，累計死亡1426人。

防疫資訊

湖北在武漢肺炎病例診斷與疫情通報納入「臨床診斷」後，新型冠狀病毒肺炎確診病例爆增。湖北衛健委昨天通報12日新增1萬4840例，引發外界關注。

不過湖北衛健委今早通報顯示，新增確診病例、新增死亡病例、現有疑似病例這3大疫情數據，均比昨天通報明顯減少。

據通報，2月13日，湖北省新增新冠肺炎病例4823例（含臨床診斷病例3095例），比12日的1萬4840例，大幅減少1萬17例；其中，武漢市佔3910例。

湖北省13日新增死亡病例116例（含臨床診斷病例8例），也比12日減少126人；其中，武漢市佔88例。新增出院690例（含臨床診斷病例214例），其中，武漢市佔370例。

截至2月13日午夜，湖北省累計新冠肺炎確診病例5萬1986例（含臨床診斷病例1萬5384例），其中，武漢市佔3萬5991例（含臨床診斷病例1萬4031例）。

目前仍在院治療3萬6719例，比昨天通報增加3026例；其中，重症7593例、危重症1685例，均在定點醫療機構接受隔離治療。

據通報，湖北省現有疑似病例6169人，比昨天通報減少2859人，當日排除3689人，集中隔離5352人。累計追蹤密切接觸者16萬6818人，尚在接受醫學觀察7萬7685人。（編輯：楊昇儒）1090214

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