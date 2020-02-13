武漢肺炎確診人數 英國專家：中國當局恐低報

（中央社記者戴雅真倫敦13日專電）中國爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，「金融時報」報導，英國專家認為中國當局低報確診人數，可能僅有10%病例被診斷出來。

根據中國當局公布數據，湖北省以外地區新增病例數連續9天呈下降態勢；截至12日，中國共有1367人死亡，5萬9804人確診。

然而，衛生專家質疑數據的即時性與準確性，認為以中國的醫療體系效率而言，這個數字應該僅能反映少部分病例。

倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）表示，他認為數據僅代表症狀最嚴重的病例，最低可能僅有10%病例被正確診斷出來。

根據佛格森的報告，武漢的官方數據最低可能大約19起確診病例中才回報一起。

中國傳染病學專家鍾南山曾評估指出，疫情將於3月在中國達到高峰，可能4月就會結束。不過，澳洲首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）在接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說，中國的評估說得太早，他認為確診人數將會持續攀升。

「金融時報」在武漢等疫情最嚴重地區訪問多名病患，都因為缺乏檢驗設備，仍舊在等待官方診斷。

武漢一名45歲婦女受訪說，她從8日就有嚴重的肺炎症狀，因為汽車禁止上路，她徒步走了5公里到醫院。但到了醫院後，卻被告知要隔天上午9時到醫院排隊，才能接受核酸檢測。她實在太累無法再到醫院一趟，決定在家等待，當局告知她已經在檢測等待名單上。

此外，醫護人員也抱怨檢驗過程費工又費時。一名不願具名的護理師表示，檢驗過程至少要花上2天。一名醫師表示，首先必須把樣本送到市級疾管中心，然後再送去省級疾管單位再次檢測。

一名檢測人員說：「檢驗設備不是非常準確，我們必須檢測許多次。」

艾希特大學（University of Exeter）醫學院教授潘卡尼亞（Bharat Pankhania）表示，衛生體系較未開發的國家，通常檢測與紀錄數據的設備都相當簡化，這代表可能有感染人數被大幅低估。（編輯：馮昭）1090213