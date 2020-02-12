潛伏期最長24天太嚇人 鍾南山：千例僅1例

中國專家鍾南山領導的研究顯示，感染武漢肺炎後，最長潛伏期可達24天，這個數據引起許多人擔憂。圖為中國成都武漢肺炎隔離病區。（中新社提供）

（中央社台北12日電）中國專家鍾南山領導的研究顯示，感染武漢肺炎後，最長潛伏期可達24天。這個數據引起許多人擔憂，但鍾南山解釋，1099例患者中只有1例，因此不應過度解讀。

鍾南山是中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士。陸媒稍早前報導，他領銜的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究近日在醫學類預印本（Preprints）網站medRxiv發表，其中提到「有個別患者潛伏期最長可達24天」。

這個研究結果引起許多人憂心之後，鍾南山昨天接受官媒央視訪問時解釋，研究團隊研究的1099例患者中，只有1例是依患者口述而計算出24天的病毒潛伏期。

他說，這1099例樣本的數據來自30個省、自治區和直轄市共計552家醫院，研究團隊再對患者臨床特徵進行綜合分析。

他並指出，這篇文章是預印版（pre print server），而預印版原本就需徵求更多的同業意見；此外，依照預印版的官方要求，相關資訊並不能提供媒體引用，也不能指導臨床，必須要經過同業評議。

鐘南山表示，「實際上真正敘述有24天（潛伏期）的病人只有1例，也就是說1099例中只有1例。以這僅有的1例患者報導的時間作為疾病的最長潛伏期是『不夠科學』，既往其他疾病也有先例，如狂犬病」。

他還指出，「我們的研究顯示，所有患者潛伏期的中位數是4天；此外，我們在這篇文章即將報導四分位間距，分別是2天與7天（即差距為5天），其更加科學地反映人群的總體情況」。

這位專家說，「關於未發表的文章部分信息，不應該被過度解讀」。

中國國家衛健委曾指出，從一些輕症病人情況觀察，潛伏期在10天左右，最短為一天發病，最長14天，潛伏期已具有傳染性。

世界衛生組織（WHO）11日已將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1090212