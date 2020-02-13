武漢肺炎防疫升級 湖北十堰張灣區實施戰時管制

為遏止武漢肺炎疫情擴散，中國大陸湖北省十堰市張灣區（紅點處）從12日午夜起實施「戰時管制」，所有樓棟一律實施全封閉管理，非必要人員不得出入，居民物資由政府配送。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（中央社台北13日電）中國大陸湖北省十堰市張灣區昨晚宣布，為遏止武漢肺炎疫情擴散，從12日午夜起實施「戰時管制」，所有樓棟一律實施全封閉管理，非必要人員不得出入，居民物資由政府配送。

十堰市張灣區新冠肺炎疫情防控指揮部12日晚間發布通告稱，實施戰時管制是為了「減少人員流動，倒逼病源暴露，遏制疫情擴散，避免長期消耗」。

十堰市人口340萬人，並非湖北武漢肺炎重災區。據湖北省衛生健康委員會13日通報，十堰市新型冠狀病毒肺炎12日新增確診病例26例；截至12日午夜，累計確診病例562例，累計死亡病例僅1例。張灣區也並非十堰市疫情最嚴重的行政區。

對於十堰市張灣區成為大陸第一個實施戰時管制的行政區，大陸網友多認為這是政府進行試點，若有成效，必會增加試點，由多點連成面。

十堰市實施戰時管制的規定如下：

一、所有樓棟一律實施全封閉管理，所有居民非醫護人員、醫藥物資從業人員、抗疫公務人員和水電油氣、通訊網路、糧食蔬菜等基本民生保障從業人員，不得出入樓棟。

二、所有小區、庭院、居民點一律嚴格封控，非抗疫車輛、公務用車、醫護人員用車、貨車和救護、消防、搶險、警車等特種車輛，其他車輛一律禁止出入。

三、所有居民區（點）一律嚴格實施戰時管制，居民基本生活必需物資由鄉鎮、街辦（開發區、工業新區）及村（居）委會負責定時定量、定品種定價格配送，急需藥品實行代購服務。

四、所有小區、樓棟、庭院、居民點一律由鄉鎮街辦（開發區、工業新區）、村（居）委會統籌安排市、區下沉幹部和鄉、村兩級幹部以及居民、物業人員24小時值守把守，不符合特定批准情形的居民一律禁止出門、出樓、出小區。

五、所有強行衝闖小區、庭院、樓棟、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的，一律拘留。

六、所有鄉鎮、街辦（開發區、工業新區）及村（居）委會一律實施戰時管制，根據實際情況制定最嚴格、最管用的管制措施，廣而告之，宣傳到戶，會同公安機關從嚴管理、從嚴封控。

七、所有黨員幹部居民必須無條件服從居住地村（居）委會統一領導和調度，就地參與防疫工作；所有需要集中隔離的密接人員、發燒人員一律集中入住張灣區醫學觀察點（多家賓館）。

通告稱，戰時管制措施自2月12日午夜全面執行，原則上以14天為一週期，視十堰市及張灣區新冠病毒肺炎疫情防控效果予以提前解除或持續實施。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090213