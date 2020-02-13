武漢肺炎新增臨床診斷 湖北確診單日暴增1.3萬

（中央社台北13日電）中國湖北省武漢肺炎診斷新增「臨床診斷」後，新型冠狀病毒肺炎確診病例暴增。光是12日就新增1萬4840例，其中臨床診斷占1萬3332例，比11日暴增1萬3202例，現有疑似病例則減少2267例。

湖北11日新增新冠病毒肺炎確診病例僅1638例。

湖北省衛生健康委員會官網今早通報，2月12日，新增新冠肺炎確診病例1萬4840例（含臨床診斷病例1萬3332例），其中，武漢市新增1萬3436例。全省新增死亡病例242例（含臨床診斷病例135例），其中武漢占216例。新增出院802例（含臨床診斷病例423例）。

截至12日午夜，湖北累計新冠肺炎確診病例4萬8206例（含臨床診斷病例1萬3332例），其中武漢3萬2994例（含臨床診斷病例1萬2364例）。全省累計治癒出院3441例。

湖北全省累計已死亡1310例，其中：武漢市1036例（含臨床診斷病例病亡134例），黃石市9例，十堰市1例，襄陽市13例，宜昌市11例，荊州市23例，荊門市24例，鄂州市30例，孝感市49例，黃岡市58例，咸寧市7例，隨州市14例，恩施州4例（含臨床診斷病例病亡1例），仙桃市16例，天門市10例，潛江市5例。

據通報，湖北目前仍在院治療3萬3693例，其中，重症5647例、危重症1437例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例9028人（11日為1萬1295人），當日排除3317人，集中隔離6126人。累計追蹤密切接觸者15萬8377人，尚在接受醫學觀察7萬7308人。

通報稱，隨著對新型冠狀病毒肺炎認識的深入和診療經驗的積累，針對湖北省疫情特點，國家衛生健康委辦公廳、國家中醫藥管理局辦公室印發的「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）」在湖北省的病例診斷分類中增加了「臨床診斷」，以便患者能及早按照確診病例接受規範治療，進一步提高救治成功率。

通報稱，根據該方案，近期湖北省對既往的疑似病例展開了排查並對診斷結果進行了訂正，對新就診患者按照新的診斷分類進行診斷。為與全國其他省份對外發布的病例診斷分類一致，從13日起，湖北省將臨床診斷病例數納入確診病例數進行公布。

根據「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）」，電腦斷層掃描（CT）影像具有肺炎特徵者，湖北即列為臨床診斷病例，不再只依賴目前廣泛使用的病毒核酸檢測。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090213