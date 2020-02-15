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孝感黃岡疫情未歇 中國：輸入群聚與社區傳播多

最新更新：2020/02/15 12:49

（中央社記者林克倫北京15日電）針對湖北省孝感市與黃岡市的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情未歇，中國官方今天說，輸入性和家庭聚集性疫情發生較多，在地市政府所在城區還常有社區傳播現象。

近日，武漢市東西兩翼的地級城市黃岡與孝感，宣布採行「全封閉式」管理措施，各住宅小區人員不得外出，讓外界懷疑疫情未歇、且有擴大趨勢。

中國國務院新聞辦公室今天移師湖北武漢市舉行「湖北疫情防控和醫療救治工作」記者會，國家衛生健康委員會疫情應對處置工作專家組長梁萬年在回答提問時，作上述表示。

在全中國各地疫情方面，梁萬年說，目前除湖北以外，其他省分的新增確診病例數從2月3日的800至900例，下降到13日的300例以下，實現「十連降」。

他說，山西、內蒙、吉林、西藏、甘肅、青海、新疆和新疆生產建設兵團等8個地區，新增確診病例數已經連續3天少於5例，這是一個比較好的跡象。

他指出，從武漢市的發病時間看，1月23日到2月1日，每天新發生的病例數處在較高的水準，但是2月1日以後，每天新發病例數呈現下降的趨勢。

至於湖北省其他地（級）市，梁萬年說，有的地市發病水準依然比較高，病例數上升速度較快，比如孝感市、黃岡市等地，「有的輸入性疫情和家庭聚集性疫情發生還是比較多，在地市政府所在城區還時常有社區的傳播現象」。

他強調，但總的看，這些地區的社區傳播速度較慢，社區持續傳播和局部暴發也比較少；還有一些地市，比如恩施、神農架林區，現在的疫情仍然是以輸入性為主，傳播的風險相對較低。（編輯：曹宇帆）1090215

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