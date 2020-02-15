中國醫護馳援湖北 規模速度都勝當年汶川地震

（中央社台北15日電）官員表示，截至昨天為止，中國各地馳援武漢肺炎重災區湖北省的醫療人力已逾2萬5千人，共計派出217支醫療隊，並調集了3個移動P3實驗室，規模和速度都遠超過當年對汶川地震的醫療救援。

中國國務院新聞辦公室上午在武漢肺炎疫源地武漢市舉行記者會，說明這次疫情最嚴重的湖北省疫情防控和醫療救治相關情況。

中國國家衛生健康委員會副主任，湖北省委常委王賀勝在會中表示，截至14日24時，各地共派出217支醫療隊、2萬5633名醫療隊員馳援湖北，其中在武漢市有181支醫療隊、共2萬374名醫療隊員，36支醫療隊、5259名醫療隊員在其他城市。

他表示，上述援助還不包括軍隊派出的醫療隊和隊員，此外各地還調集了3個移動P3實驗室，「這些都大大超過了2008年汶川特大地震醫療救援的調動規模和速度」。

對於因應疫情而設立的方艙醫院情況，國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝表示，方艙醫院在使用過程中發揮了非常好的效果；武漢目前共建設了9家方艙醫院，床位近7000張，收治了5600多名患者。

在回應外界質疑是否會有交叉感染的問題時，她說，方艙醫院目前收治的都是確診的輕症患者，「所以把確診的輕症患者收治到方艙醫院不會產生交叉感染的風險」。

焦雅輝並指出，方艙醫院在這次武漢的肺炎疫情防控中發揮了至關重要的作用，「方艙醫院是一個效率很高，同時成本又很低的方法」，集中收治了大量輕症的確診患者，將醫院有限床位資源騰出來用於收治重症和危重症患者，這種實行分類的救治，極大地提高了收治率以及治療的效果。

據中國國家衛生健康委員會通報，2月14日，武漢肺炎新增死亡病例143人，累計死亡1523人；新增確診病例2641例，累計確診6萬6492例。

另據湖北省衛生健康委員會官網，2月14日，湖北省新增武漢肺炎確診病例2420例，比13日新增病例數減少50%；死亡病例增加139人，累計死亡1457人；現有疑似病例減至5534人。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1090215