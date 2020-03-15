港專家：7成港人恐將感染武漢肺炎 但有免疫力

（中央社台北15日電）香港大學醫學院教授、傳染病學專家袁國勇今天直言，香港民眾防疫開始鬆懈，預測武漢肺炎疫情冬天會再爆發，恐有2成港人被感染，2、3年後最終將有7成港人被感染，但會獲得天然免疫力。

袁國勇目前擁有中國國家衛健委高級別專家組成員身分。綜合港媒報導，他今天在電台節目中作上述表示。

袁國勇說，鑑於香港民眾對防疫開始鬆懈，加上近期輸入型武漢肺炎病例增多，香港目前病毒測試量並不足夠。建議港府應加大病毒測試範圍及數量，最好能達到每天能測試2000個病例的極限，以切斷所有傳播鏈。

他指出，香港目前需要更多民營醫療機構的醫生，參與檢驗社區中的隱形病人，且徹底找出來，以便在夏季來臨前繼續圍堵病毒。

袁國勇預測，武漢肺炎病毒在今年底的冬天可能會再爆發，屆時會有2成港人感染，2、3年後累計7成人口感染，但會獲得天然免疫力。因此，目前最重要的是減低冬季感染人數。

他指出，當香港能盡早切斷病毒傳播鏈，又有足夠口罩和防護裝備時，可考慮恢復社交活動和逐步縮小社交距離。

袁國勇表示，部分西方國家試圖採用「群體免疫」策略控制疫情，但這並不適用於香港。香港人口稠密，疫症爆發力遠高於這些國家，這種策略會癱瘓香港的醫療系統。（編輯：邱國強/張淑伶）1090315