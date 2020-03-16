陸女吞退燒藥自美搭機返北京確診 網友怒批自私

（中央社台北16日電）在美國麻州工作的黎姓陸女浮現疑似武漢肺炎症狀，不但未配合在家隔離等候檢疫，更隱瞞病情狂吞退燒藥，並在洛杉磯搭機返回北京後確診；網友怒批這種自私行徑不可原諒，應受法律制裁。

根據環球時報昨天深夜刊登的報導，黎姓陸女是美國生物科技公司渤健（Biogen）的員工，因2月26日與27日參加公司舉辦的會議，與會的同事之後確診，3月1日她也出現發燒等症狀。

報導指出，黎某在美國洛杉磯登機前曾服用大量退燒藥隱瞞病情，謊稱沒有同行者，相信她所言只是身體不適的空服員，引導她後排就坐。

從洛杉磯至北京共10多個小時的航程，報導說，直到飛機降落前2小時，她才吐實吃退燒藥的真相，並告知任職的公司有人確診，還說丈夫和孩子也隨行。

報導指出，與她一路擠在同個機艙裡的其他乘客說，飛機降落北京後，空服員廣播防疫人員要登機，全體空等了1個多小時，目送黎某一家優先下飛機。

報導說，這名乘客指出，雖然在座艙內不少人戴護目鏡和口罩以防感染，但黎某實在「極度自私、不可原諒，希望她能受到法律的制裁」。

報導披露在美華人的聊天紀錄稱，其實黎女在美國已經確診，但她「不滿意」美國的治療方式而違反隔離規定，從麻州直奔洛杉磯搭機回中國，還撒謊美國沒給她做檢測，「這一路要禍害多少人啊」。

報導指出，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，確診患者黎某13日與丈夫和孩子從美國洛杉磯乘國航的CA988客機抵達北京首都機場，黎某還說曾在3日、5日、10和11日在美國4次就診時，曾3度要求核酸檢測遭拒，於是12日自美搭機回中國治病。

龐星火轉述的黎女說法引起大反彈。報導說，熟悉美國航班交通的人士指出，距離麻州不遠的紐約就有直飛北京的航班，但她卻選擇先從東岸到西岸洛杉磯再飛回中國。

報導指出，氣憤不已的在美華人說，考慮到美國很低的口罩配戴率，難預料黎某所經之處有多少人被她傳染，「醫院……明確表示如果positive，在需要上呼吸機之前沒有任何治療，就在家休息……請問如果我們確診了要不要也逃回國？」

大陸網友則說，「沒毛病，中國有困難往國外跑，沒事人似的。國外不安全了又想回國，回來就回來吧，還帶著病毒來，自私自利害人害己，這種人就應該判刑」「太自私了。明知得病，刻意不報，十分卑鄙」。

網友說，黎女只顧自己安危的以鄰為壑心態，更凸顯同樣確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的美國好萊塢影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）夫婦的情操可貴。

湯姆漢克斯在Instagram發文說，「我們不會傳染給任何人」，並遵照專家的指示對抗病魔，與妻子互相照顧，另以他1992年主演的電影「紅粉聯盟」（A League of Their Own）當中金句「在棒球的字典裡沒有哭泣二字（There's no crying in baseball）」鼓勵大家。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090316