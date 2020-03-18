港大袁國勇：武漢肺炎是劣質文化產物

（中央社記者張謙香港18日電）香港大學微生物系教授袁國勇及龍振邦今天在明報撰文，批評SARS發生17年後野味市場仍禁而不絕、明目張膽，武漢肺炎是中國人劣質文化的產物，若態度不改，日後必再出現類似病毒。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇及同系名譽助理教授龍振邦以「大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘」為題共同撰文。

文章指出，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）發生17年後，中國大陸野味市場禁而不絕，活野味市場立足先進城市中心，而且「明目張膽售之烹之吃之，令人側目」。

文章指當局沒有雷厲風行關閉所有野味市場是大錯，如果要戰勝疫症，必須面對真相，不要再一錯再錯，諉過於人。

文章指，武漢肺炎是中國人劣質文化的產物，濫捕濫食野生動物、不人道對待動物、不尊重生命，以及為滿足各種欲望而繼續吃野味，「中國人陋習劣根才是病毒之源」。如此態度，十多年後，「沙士（SARS）3.0」定必出現。

文章另批評網傳病毒源自美國，毫無實證、自欺欺人，希望市民勿再亂傳，以免貽笑大方。

文章還認為，民間及國際媒體使用「武漢冠狀病毒」或「武漢肺炎」簡單通俗，方便溝通。（編輯：翟思嘉）1090318