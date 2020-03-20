武漢肺炎無特效藥 中國：已批准20種檢測試劑

（中央社記者林克倫北京20日電）中國疾控專家下午強調，治療新型冠狀病毒肺炎沒有特效藥物，僅能採對症的支持性療法；現已批准12個核酸試劑、8個抗體試劑，因抗體檢測有空窗期，還不能取代核酸檢測。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「精準防控科學管理、有序恢復正常醫療秩序」記者會，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強與中國疾控中心研究員馮錄召回答提問時，作上述表示。

對於治療2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）方式，王貴強指出，新型冠狀病毒肺炎是急性病毒性傳染病，「目前還沒有特效的治療藥物」；針對這類疾病，主要採取的辦法是針對症狀的「支持性治療」。

他指出，重症患者常是老年人和有長年慢性病患者，經由前期總結、特別是湖北與武漢第一線救治經驗，診療方案會採取多學科診療模式，重症救治團隊包括感染、呼吸、ICU，以及心臟、血液、腎臟等專科醫師。

他表示，專家會診原因是新冠肺炎的重症患者，雖然是以肺部損害為主，但是血液系統、神經系統等其他系統都有可能受到傷害，需要對疾病的救治採取綜合診療的策略。

除了救治過程，還強調重症患者的護理管理。王貴強指出，氧氣治療是非常關鍵的方式，並區分出不同層次的氧療措施；對於治療效果不佳者，則需要插管。

他表示，由於插管的技術含量比較高，需要快速、準確地進行，在湖北武漢地區專門設置插管小分隊，奔波在各個不同的醫院，發揮這方面的救治作用。

至於檢測試劑部分，馮錄召指出，國家藥監局共批准了12個核酸檢測試劑、8個抗體檢測試劑，其中抗體檢測試劑又包括膠體金法5種、磁微粒化學發光法3種。

他表示，第一類核酸檢測過程，包括標本處理、核酸提取、進行PCR（聚合酶連鎖反應）檢測等多個步驟，平均檢測時間2至3個小時；特點是直接採集患者標本中的病毒核酸進行檢測，特異性強、敏感度相對較高，是當前主要檢測手段。

第二種是抗體檢測，包括膠體金法（colloidal gold）和磁微粒化學發光法（CLIA）。馮錄召說，膠體金法若使用全血、檢測時間15分鐘左右，如果是使用血清，則需要一段血清處理時間。

他表示，磁微粒化學發光法檢測時間約30至60分鐘，抗體檢測是對人體血液中的抗體水準進行檢測，在疾病的感染初期，人體內可能還沒有產生抗體，所以會存在檢測的空窗期。（編輯：繆宗翰）1090320