中國：4/1起疫情通報增加無症狀感染者情況

（中央社台北31日電）中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組昨天要求加大對武漢肺炎無症狀感染者篩查力度。中國國家衛健委今天宣布，自4月1日起，在每日疫情通報中公布無症狀感染者報告、轉歸和管理情況。

據央視新聞App報導，中國國務院新聞辦公室下午在湖北武漢舉行記者會，國家衛生健康委員會疾控局局長常繼樂在會中作上述表示。

常繼樂也提到，將貫徹落實中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組的會議精神，突出做好無症狀感染者監測、追蹤、隔離和治療等工作，抓緊在疫情重點地區，抽取一定比例的樣本，開展無症狀感染者的調查和流行病學的分析。

他表示，新冠肺炎（武漢肺炎）病毒無症狀感染者是指無發燒、咳嗽、咽痛等自我感知的臨床症狀，同時也沒有臨床可識別的症狀和體徵，但是呼吸道等標本病毒病原學檢測是陽性。

常繼樂指出，這類患者主要是透過主動監測發現的，途徑主要有四個途徑：一是與密切接觸者的醫學觀察，二是聚集性疫情的調查，三是傳染源的追蹤，四是部分有境內外病例持續傳播地區的旅遊史或是居住史人員進行檢測。

他表示，中國國家衛健委已要求各地加強對無症狀感染者防控管理，包括加強資訊報告，要求各級各類醫療衛生機構，發現無症狀感染者要在兩小時內進行網絡直報。

常繼樂說，縣區級疾控中心，街道無症狀感染者報告後，要在24小時內完成個案調查，並且及時進行密切接觸者的登記，將個案調查報告要及時的通過傳染病報告管理系統進行上報。

另外，無症狀感染者要集中隔離14天，原則上集中隔離滿14天，經兩次連續，間隔24小時核酸檢測陰性可以排除解除隔離，如果核酸檢測仍為陽性，要繼續集中隔離醫學觀察，無症狀感染者的密切接觸者也要進行14天的隔離醫學觀察。

常繼樂指出，集中隔離醫學觀察期間，如果出現了臨床症狀，要及時轉為確診病例，及時轉送到定點醫院進行規範的治療。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1090331