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65滯留秘魯港人返回 強制隔離14天

最新更新：2020/04/06 10:35

（中央社記者張謙香港6日電）65名滯留南美洲秘魯的港人昨天獲香港當局安排搭機回港，抵港後隨即接受病毒檢測，然後按照規定強制隔離檢疫14天。

港府發言人昨天深夜公布，秘魯於3月中宣布全國進入緊急狀態，所有陸空交通限制嚴格，入境事務處其後接獲98名滯留秘魯的港人求助。

在中國外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館的協助下，當中有65人日前搭乘由特區政府安排的專機從秘魯利馬飛往倫敦，再轉乘航班回港，全部人昨天下午抵港。

這些港人抵港後在機場附近的檢測中心接受2019冠狀病毒疾病測試，結果若為陰性，可回家接受居家隔離檢疫14天。

發言人表示，至今仍有4名港人在秘魯接受檢疫及病毒測試，另有一人在當地感染病毒後死亡。

此外，有13名港人透過其他安排離開秘魯，其餘人士因個人意願或需接受隔離而沒有搭乘專機離開秘魯。

據公布，搭乘港府專機返港的人，每人須自付港幣3萬元，另要自付在秘魯當地的交通費用5600元。

3月中起，大批海外港人回港，令2019冠狀病毒疾病疫情趨於嚴重，港府隨即緊縮入境限制，規定全部入境者必須強制檢疫14天，隔離地點包括住所、酒店或檢疫中心。

港府實施上述措施後，入境旅客大跌。據報導，本月以來，每天經機場入境的香港居民曾經連續3天在1000人以下，較新措施實施前的6000多人大跌近9成。（編輯：周慧盈）1090406

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