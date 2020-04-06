頻遭境外入侵 廣東4區疫情調升為中風險

（中央社台北6日電）中國大陸廣東省昨天新增5例武漢肺炎本土確診病例後，深夜將廣州市越秀區、白雲區、深圳市寶安區、揭陽市惠來縣等4個區的疫情風險等級，由低風險調升為中風險。

廣東連日來頻遭境外病例入侵，疫情升高。在此之前，中國大陸僅湖北省武漢市仍有4個區列為中風險。

中國國家衛生健康委員會官網5日通報，4月4日新增2019冠狀病毒疾病確診病例30例，其中25例為境外移入，5例為「本土病例」，均來自廣東，引發輿論關注。

廣東衛健委5日通報，這5例新增確診為「境外輸入關聯病例」，3例來自廣州市，2例來自揭陽市。另有新增境外移入確診病例3例，其中廣州2例，深圳1例。

對此，廣東衛健委5日深夜發布最新疫情風險等級分區分級名單，將廣州市越秀區、白雲區、深圳市寶安區、揭陽市惠來縣等4個區疫情風險等級，由低風險調整至中風險，其他地區仍為低風險。

據廣東衛健委今早通報，4月5日再增加境外移入確診病例7例，均來自廣州（加拿大、英國各輸入2例，美國、柬埔寨、尼日各輸入1例）。全省累計境外輸入病例172例。

據通報，廣東昨天又新增1例境內病例，為深圳報告湖北輸入病例，這也是大陸5日唯一新增本土病例。此外，廣東5日還新增無症狀感染者4例，其中3例為境外移入，1例來自湖北。

依據中國國務院的疫情風險劃定標準，以縣市區為單位，無確診病例或連續14天無新增確診病例為低風險地區；14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情為中風險地區；累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生為高風險地區。（編輯：楊昇儒）1090406