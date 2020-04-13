武漢篩查復工人員：無症狀感染者占0.08%

（中央社台北13日電）中國湖北省武漢市衛生健康委員會昨晚表示，3月23日至4月10日新增無症狀感染者共447人，其中僅有1例本地感染者轉為確診病例，臨床分型為普通型，目前正在醫療機構隔離治療，病情穩定。

武漢衛健委稱，3月23日至4月10日新增的2019冠狀病毒疾病的447名無症狀感染者中，搜索發現密切接觸者1291人，目前未發現續發無症狀感染者或病例。

武漢衛健委並稱，根據武漢市核酸檢測平台統計資料，3月29日至4月10日，共篩查復工復產者14萬3056人，其中核酸檢測呈陽性的無症狀感染者有113人，檢測陽性率0.08%。

武漢8日解除封城後，仍對社區採取嚴格封控，但無症狀感染者持續冒出，當地市民擔憂再爆發第2波疫情。對此，武漢衛健委官網12日晚間發文引述專家，並作以上說明。

針對無症狀感染者不易被發現，如何防範感染，武漢衛健委要求市民加強自我保護和健康文明意識，強化環境衛生及個人防護，養成勤洗手、戴口罩、常通風消毒、分餐制、保持安全社交距離（1至2公尺）的好習慣。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090413