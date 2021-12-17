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陸媒指雷軍進軍私募基金 小米：報導誤讀

2021/12/17 11:45
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（中央社台北17日電）小米董事長雷軍近日接連卸下多家關聯公司職務，引發關注。陸媒昨天又報導，他旗下的小米私募股權基金管理公司已完成登記，正式進軍私募行業；但小米方面今天發表聲明，澄清是報導誤讀。

中國基金報16日引述中國基金業協會資訊報導，小米私募股權基金在12月13日完成私募基金管理人備案登記，機構類型是私募股權、創業投資基金管理人，目前公司有2名全職員工。

報導稱，完成私募管理人登記，意味著小米私募股權基金未來可以發行私募基金產品，對高淨值客戶或機構投資人募集資金，從事私募股權投資等。

小米科技有限責任公司今天則在官方微博發文表示，相關傳言中提及的小米私募股權基金，「實為小米產業基金的配套管理公司，主要致力於產業投資，助推中國製造業在先進製造、智慧製造等產業發展。並非另行籌劃新基金業務。」

綜合陸媒報導，小米私募股權基金今年5月7日成立時，也曾在中國大陸社群網站引發討論。

公開資料顯示，小米私募股權基金的註冊資本達人民幣11億元，實繳資本為2.775億元，股東是小米科技，全資100%控股，而雷軍則持有小米科技77.8%的股權，為實際控制人。

傳出正式進軍私募基金消息前，雷軍近期退出包含廣東小米科技、廣州小米通訊技術、廣州小米信息服務、珠海小米通訊技術等相關公司的管理階層，引發關注。

對此，小米方面僅表示，這是正常變更。

但由於小米集團今年3月宣告「造車計畫」，9月初正式宣布小米汽車有限公司完成工商註冊登記，因此不少陸媒推測，雷軍此舉主要是為了「全身心投入造車」。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101217

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