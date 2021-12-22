羅冠聰張崑陽出席公聽會 籲台積極處理港人議題

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（中央社記者翟思嘉台北22日電）立法院人權促進會昨晚舉辦線上公聽會「香港的走向以及台灣的對應—香港議題」。流亡海外的香港民主運動成員羅冠聰與張崑陽呼籲台灣政府應更積極推動港人在台安置。

立法院人權促進會是跨黨派團體，會長為民進黨籍立委王定宇、秘書長為民進黨立委范雲，副會長是無黨籍立委林昶佐、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委賴香伶，並由六四學生領袖吾爾開希擔任執行副秘書長。

前香港立法會議員、現流亡英國的羅冠聰表示，他18歲第一次搭飛機離開香港，去的地方是台灣，當時在台灣他感受到和善的人文，且沒有覺得不安全；但當他2017年到台灣訪問，過程中被疑似黑幫成員衝撞、怒罵，他「第一次感覺台灣有點危險」。

他說，中共對台灣的滲透手法，以及利用黑幫威脅，都與香港非常相似。中共極權體制需要建立敵人獲得合法性，以不斷鬥爭的方式塑造外部威脅，才有剝奪人民自由的藉口，支持香港與支持台灣基本上是同一件事，而台灣與香港、甚至維族、藏族人權運動，若能在國際協同合作，會有「一加一大於二」的效果。

羅冠聰說，2020年離開香港後，他持續在國際表達訴求，連結不同公民團體，媒體與群眾，傳達中共是對民主世界最大威脅的意識。

他表示，台灣政府一直以來處理香港滯留台灣的示威者都相當謹慎，但他希望台灣能更積極提供他們參與公共事務的空間，台灣也經歷幾十年的民主浪潮，希望台灣政府與公民社會能夠持續合作，在國際上捍衛民主與自由。

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流亡美國的前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽也在公聽會上呼籲，香港現在情況不同以前，希望台灣政府能下定決心，加快審批港人在台居留程序，台灣也可以因此吸納許多香港人才，保存香港文化。

他也說，希望台灣能儘快修法，讓香港人在台工作後取得居留權，甚至進一步入籍，使港人在台安身立命，可以儘快貢獻台灣社會，香港在台港人也一定會用自身經驗幫助台灣，維繫台灣民主保衛機制。（編輯：沈朋達）1101222