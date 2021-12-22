湖南教師李田田被官方強送精神病院 網友聲援

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（中央社台北22日電）湖南鄉村教師李田田兩年前曾經批評扶貧中的形式主義問題，引發關注。她近日對外呼救，說自己被強行關入精神病院，目前已經失聯。中國主流媒體未報導此事，但許多網友呼籲讓她回家。

根據社群平台微信上署名「樓哥」的文章，他在18日收到湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣教師李田田的求助訊息，指當地教育局和公安局人員以「懷疑她在微博發布不當言論」為由，強行登門造訪；隔天教育局人員又帶著醫生前來，以她「精神有問題」為由，要求她住院打針治療，否則就要開除抓捕她。

李田田最後的訊息是在19日晚間9時20分，表示自己被公安局強行永順精神病院，她用藏在褲子裡的手機發簡訊，內容強調：「想辦法救我！」

所謂「在微博發布不當言論」，有可能是指在17日，以李田田名義發出聲援上海震旦職業學院教師宋庚一的文章。宋庚一14日在課堂上質疑南京大屠殺死亡數字的真實性，影片流傳網上後，校方將她開除。

不過，李田田失聯前在微信朋友圈發文說，微博不是她本人發的，自己也是現在才看到，還說「欲加之罪，何患無辭。只是沒想到這一天，這麼早就到來！」

李田田的話，指向了發生於2年前的事件，令人聯想永順縣當局現在的作為有可能是種報復。

李田田2019年10月發表一篇題為「一群正被毀掉的鄉村孩子」的文章。文中指出農村小學嚴重的形式主義問題，教師疲於應付扶貧目標的各種頻繁檢查，只能犧牲學生好好上課學習的權益。

永順縣教育局當時要求李田田承認自己「目光片面與言詞過激」，但因輿論反應強烈，全國性官媒人民日報與央視節目都力挺李田田，表示「戳破形式主義泡沫、還需更多李田田」，永順縣政府也表態成立調查組，對李田田及媒體反映的問題進行調查，及時整改並嚴肅處理。

兩年前的輿情漸漸平息時，曾有媒體人撰文質疑「州委書記能保護說真話的女教師多久？」認為永順縣官員就算表面上和上級保持一致，暗地裡也會對李田田有許多不滿。

綜合中國社群平台上的訊息，李田田目前已經懷孕4個月，但未婚夫等人都無法去精神病院見到她。近日有越來越多網友分享與李田田相關的文章，呼籲大家打電話到永順教育局或公安局關切。

有人轉發相關文章時寫道：「如果這次不能把李田田從精神病院喊出來，未來會有一大批人被送進精神病院，包括你我和我們的親人。」（編輯：張淑伶/繆宗翰）1101222