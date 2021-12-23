中共網信辦：打擊流量造假、黑公關與網路水軍

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（中央社台北23日電）中共中央網信辦昨天召開全國網信系統視訊會議，部署展開打擊「流量造假、黑公關、網路水軍」問題，為期2個月，並稱這是2021年「清朗」系列專項行動的收官之戰。

微信公眾號「網信中國」今天通報，會議指出，當前，流量造假、黑公關、網路水軍問題相互勾連、互為策應，損害線民合法權益，擾亂網路輿論環境，破壞公平競爭的市場秩序，人民群眾深惡痛絕、反映強烈。

對此，中央網信辦決定在全國範圍內開展為期2個月的「清朗．打擊流量造假、黑公關、網路水軍」專項行動。

會議明確，這次專項行動聚焦流量造假、黑公關、網路水軍問題亂象，重點開展三方面整治任務：

一、分環節治理刷分控評、刷單炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假問題。聚焦生活服務、書影音評分、社交、短影音等平台，重點整治雇傭專業寫手和網路水軍虛構「種草筆記」、「網紅測評」，或透過「養號」、占領前排好評、勸刪差評等方式，對影視、歌曲、文學作品以及商品、美食、景點進行刷分控評等問題；緊盯短影音、直播、電商平台等商品營銷環節，治理製造虛假銷量、虛假好評等問題。

要重點關注社交訊息、論壇社區、視訊直播、應用商店、小程式等平台環節，整治批量購買粉絲、增加「僵屍粉」、「達人粉」，組織水軍製造虛假閱讀量、評論量、轉發量、點讚量、下載量、曝光量等問題；密切關注各類網站平台「熱搜榜」、「排行榜」、「熱門推薦」等榜單位置，嚴肅查處利用人工或技術手段惡意炒作、刷榜拉票等問題。

二、持續整治網路黑公關亂象。重點打擊以在網上發布負面訊息為由，對他人進行敲詐勒索，牟取不當利益的行為；整治蹭炒社會熱點，炮製所謂的「熱文」、「爆款」，刻意煽動網民情緒進行惡意營銷的問題；

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集中處置惡意假冒、仿冒或者盜用組織機構及他人帳號發訊息內容，以吸引關注或實現自我炒作目的的問題；嚴肅查處網站平台及相關工作人員收受財物，為企業或個人刪除負面訊息的問題；打擊商家編造競爭對手負面訊息或誤導性訊息，有組織地炒作發布、助推上升熱度，損害企業合法權益的行為。

三、堅決查處涉網路水軍訊息、帳號及相關操控平台。全面清理一批打著「網路兼職」、「招募寫手」名義推廣引流或招募水軍的訊息；集中查處一批批量註冊、發布同質訊息，用於製造虛假數據、蹭炒熱點話題、攻擊詆毀他人、散發負面訊息的水軍帳號；嚴厲打擊一批群控軟體和提供刷量服務的掛機平台。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1101223