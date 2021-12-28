港專家籲提高接種疫苗率 目標99%

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（中央社記者張謙香港28日電）香港著名微生物專家袁國勇等人指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）久守必失，呼籲政府加強市民接種疫苗比率，目標是明年7月前達到99%免疫率，然後逐步向全球開放香港。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦與港大內科學系臨床教授孔繁毅今天在明報刊登文章，指出香港在防疫上屬於防守型，清零是手段，並非目標，但市民「久守必失」。

袁國勇等人建議港府反客為主，分兩階段提高接種率後，向全球開放香港。

他們指出，若以750萬人口為基數，現時香港只有64%的人接種了首劑疫苗；他們建議當局參考外國經驗，推出疫苗通行證或類似政策，容許已接種者出入不同場地，同時放寬防疫限制，作為吸引市民接種疫苗的誘因。

這些專家表示，如果明年7月底前，港人的疫苗接種率達到99%，以及合資格人口完成3針接種，香港可以全面開放。

他們並估計，在達到99%的疫苗接種率後，屆時香港將會有最少兩個月的「後疫苗浪」（後疫苗時期的一波疫情）過渡期，按照新加坡的數據，期間實際死亡數字約為1000人或以上，死者以未接種疫苗的長者為主。（編輯：沈朋達）1101228