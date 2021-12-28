公務員減薪停招 中國地方政府財政壓力浮上檯面

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）繼多個省市公務人員減薪後，中國黑龍江省鶴崗市又傳出取消招聘基層公務員計畫。地方政府的財政壓力，以及債務超過風險警戒線等議題，再次成為輿論關注焦點。

這份引起各界關注的公告，是由黑龍江省鶴崗市政府人力資源和社會保障局，於23日發布，公告指出「因鶴崗市政府實施財政重整計畫，財力情況發生重大變化，決定取消公開招聘政府基層工作人員計畫」。

根據每日經濟新聞、香港01報導，這份公告發布後不久隨即撤下，但已引起外界關注中國地方政府的財政問題，「地方政府沒錢了」的說法甚囂塵上。

報導引述據中國首席經濟學家論壇研究院研究員林采宜和張菁的分析，過去10年間，中國地方財政支出規模總體上大於收入規模，且財政收支差額逐年擴大。

隨著高齡化、疫情等影響，地方財政用於社會保障和衛生健康的支出比重持續上升；與此同時，稅收收入和土地收入縮減，導致地方財政收支缺口持續擴大。寅吃卯糧，藉由舉債維持開支，成為一部分地方政府的「生存模式」。

報導另引述中國社會科學院張明、孔大鵬的調查研究指出，中國地方政府顯性債務風險雖總體可控，但近年來地方政府顯性債務率呈現上升態勢，已逼近警戒線。

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據報導，截至2021年10月，中國全國地方政府債務餘額達人民幣29.65兆元。其中，僅上海、廣東、北京、浙江、江蘇等五個省市自治區的地方債務率低於100%的風險警戒線；青海、黑龍江、寧夏、內蒙古等四個省市自治區的地方債務率超過300%，青海省甚至超過500%。

日前港媒也曾報導，中國多個省市陸續傳出公務人員減薪的消息，減薪幅度約2到3成。當時評論認為公務員減薪反映經濟復甦力道趨緩，「公務員的薪水來源主要是稅收，在宏觀經濟良好的情況下，稅收也高，然而當經濟數據逐漸趨緩時，稅收自然萎縮」。（編輯：繆宗翰）1101228