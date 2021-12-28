中國大學應屆畢業生朝千萬邁進 穩就業成難題

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（中央社記者翟思嘉台北28日電）中國教育部數據顯示，2021年中國大學畢業生達909萬，年增35萬；2022年預計還有1076萬大學應屆畢業生，年增167萬，穩就業成為中國政府難題。

澎湃新聞報導，教育部高校學生司司長王輝表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等多重因素影響，2021屆高校畢業生就業形勢複雜嚴峻，「穩就業」、「保就業」的任務非常艱鉅。

此外，目前就業的結構性矛盾尚未得到根本緩解，「就業難」與「招人難」並存，不同科系、行業和地區間用人需求差異較大。而2022學年，預計中國大學畢業生規模還將達1076萬人，年增167萬，規模和增量均創歷史新高。

不過王輝表示，當前中國畢業生就業局勢總體穩定。

報導引述中國國家統計局12月15日數據顯示，今年1至11月份，中國全國城鎮新增就業1207萬人，超額完成全年預期目標，其中大學畢業生就業「為全國就業大局穩定作出了重要貢獻」。

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中國政府仍在努力紓解數量龐大的畢業生。王輝表示，今年，教育部成立全國高校畢業生就業創業指導委員會，設立了19個分行業就業指導委員會；今年，黨政機關、事業單位招錄時間也整體提前1個多月，「國聘行動」第二季也累計提供職位82萬個。

中國教育部還會商發展改革委、財政部，在2020年擴招基礎上，2021年繼續適度擴大規模；與國家開發銀行等相關單位，舉辦「低收入家庭高校畢業生專場招聘會」；還會同相關部門舉辦了中央企業面向新疆、青海、西藏少數民族畢業生專場招聘活動。（編輯：張淑伶）1101228