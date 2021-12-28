中國央行：房地產市場預期正逐步改善

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（中央社台北28日電）中國人民銀行（央行）行長易綱表示，當前中國金融風險總體可控，宏觀槓桿率持續上升的趨勢已得到有效遏制，強化反壟斷也取得實效；房地產方面，市場預期正在逐步改善。

新華社今天刊出對易綱的專訪，談人行2022年經濟工作重點。在外界關注的金融風險方面，他表示，2018年以來人行防範化解重大金融風險，取得了階段性成果。當前，中國金融體系運行總體平穩，金融風險整體收斂、總體可控。這體現在幾個方面：

一是宏觀槓桿率持續上升勢頭得到有效遏制。2020年疫情衝擊下出現階段性上升，今年以來已經回落到基本穩定的軌道。

二是對一批突出風險點進行了有序處置。影子銀行、亂辦金融及非法集資等風險得到有效遏制。加強金融監管，強化反壟斷取得實效。

三是強化防範化解金融風險制度性建設。進一步完善宏觀審慎政策架構、金融基礎設施監管、金融業綜合統計等各項制度，金融市場效率和抗風險能力明顯增強。

易綱不點名提到恆大債務違約危機，指「個別房企」由於自身經營不善、盲目多元化擴張等因素導致風險暴露。

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他說，個別房企出險後，有關部門和地方政府已積極採取措施，穩妥有序化解風險，滿足居民和房地產企業的正常融資需求，市場預期正在逐步改善。房地產市場的結構性調整，有利於形成房地產新發展模式，實現房地產業的良性循環和健康發展。

他重申，對市場經濟中發生的風險事件，要堅持市場化、法治化的原則來處理，壓實股東和屬地的責任，穩妥化解各類風險，保護民眾根本利益。（編輯：張淑伶）1101228