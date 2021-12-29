中國監管網路金融 螞蟻旗下醫療互助服務將關閉

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）中國強力監管網路金融產業，螞蟻集團宣布旗下醫療眾籌服務「相互寶」將於明年1月關閉。中國銀保監會曾點名相互寶未持有網路保險業務牌照，存在金融和社會風險。

螞蟻集團今天發布公告指出，旗下的醫療互助服務「相互寶」將於2022年1月28日停止服務。從公告發布日起，將不再受理新的互助計畫，已經受理的計畫仍可按照規定申請。

根據相互寶的公告顯示，這項服務自2018年底上線以來，成員已超過一億人，累計救助17.9萬名患者。

綜合路透社、中新經緯報導，中國對於網路互助平台的監管最早可追溯至2020年。

報導指出，當年9月，中國銀保監會發布一篇文章點名相互寶、水滴互助等網路互助平台屬於非持牌經營，涉眾風險不容忽視。隨後從2021年初開始，美團互助、水滴互助、輕鬆互助等10家互助平台陸續宣佈關閉。相互寶是最後一家宣佈關停的大型網路互助計畫。

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據報導，中國官方大動作向網路互助平台開刀，根本原因在於網路互助產業存在眾多難以忽視的問題，例如缺乏監管、進入門檻低、平台良莠不齊、資金管理需規範。另一方面，官方從2020年開始加強網路金融領域的監管措施，網路互助平台的使用者數量多、資金池廣大，自然成為官方開刀的對象。

與此同時，中國人民銀行27日舉行工作會議，對於明年的工作要點強調，「堅持規範與發展並重，依法加強對資本和平台企業監管，持續做好頭部網路金融平台整改工作」，對此，外界解讀為針對螞蟻集團等網路巨頭。（編輯：周慧盈）1101229