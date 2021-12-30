中國禁止國腳紋身 網友：梅西在這也沒球踢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中國國家體育總局近日在一份文件中，禁止足球國家隊員有新紋身，並勸誡有紋身者自行清除。有網友認為是端正形象；但也有人批評踢不進世界盃就賴紋身，這樣連球星梅西在中國也不能踢球。

中國國家體育總局28日在官網刊登一則回覆全國政協會議提案的答覆函，當中關於加強足球員管理的部分，提到國家隊和U23國家隊員嚴禁有新的紋身，已有紋身者則勸誡他們自行清除。若有特殊情況，經球隊同意後要在訓練、比賽過程中遮擋紋身。

答覆函還稱，U20及以下國家隊嚴禁徵調有紋身的球員。

路透社（Reuters）報導，有越來越多的中國足球員流行紋身，例如廣州恆大隊球員張琳芃，之前在國家隊和俱樂部比賽中都曾被要求遮蓋紋身。

中國自2002年世界盃後，長年無法再儕身世界盃決賽圈，遭受球迷極大壓力。

對於體育總局的作法，網友有不同看法，持肯定態度的，認為是端正國家隊形象，主張應該「選幾個形象健康的（球員）」。

但不少網友持反對意見，反問踢球和紋身有什麼關係，並批評體育總局的作法是敷衍。也有人開玩笑說，這下連國際知球星名梅西（Lionel Messi）在中國也沒球踢了，「誰讓你紋身？」（編輯：沈朋達）1101230