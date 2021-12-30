更多編輯台推薦新聞：
全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022
生活

全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國禁止國腳紋身 網友：梅西在這也沒球踢

2021/12/30 15:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中國國家體育總局近日在一份文件中，禁止足球國家隊員有新紋身，並勸誡有紋身者自行清除。有網友認為是端正形象；但也有人批評踢不進世界盃就賴紋身，這樣連球星梅西在中國也不能踢球。

中國國家體育總局28日在官網刊登一則回覆全國政協會議提案的答覆函，當中關於加強足球員管理的部分，提到國家隊和U23國家隊員嚴禁有新的紋身，已有紋身者則勸誡他們自行清除。若有特殊情況，經球隊同意後要在訓練、比賽過程中遮擋紋身。

答覆函還稱，U20及以下國家隊嚴禁徵調有紋身的球員。

路透社（Reuters）報導，有越來越多的中國足球員流行紋身，例如廣州恆大隊球員張琳芃，之前在國家隊和俱樂部比賽中都曾被要求遮蓋紋身。

中國自2002年世界盃後，長年無法再儕身世界盃決賽圈，遭受球迷極大壓力。

對於體育總局的作法，網友有不同看法，持肯定態度的，認為是端正國家隊形象，主張應該「選幾個形象健康的（球員）」。

但不少網友持反對意見，反問踢球和紋身有什麼關係，並批評體育總局的作法是敷衍。也有人開玩笑說，這下連國際知球星名梅西（Lionel Messi）在中國也沒球踢了，「誰讓你紋身？」（編輯：沈朋達）1101230

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族