官員：中國Q4經濟成長低於4% 2022略高於5%

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（中央社記者邱國強北京31日電）中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦日前表示，中國今年第4季經濟成長率可能低於4%，說明當前經濟下行壓力較大。而2022全年增幅預測將略高於5%，並呈前低後高態勢。

據21世紀經濟報導今天報導，劉世錦是在日前舉行的「2021南方財經國際論壇」演講時，作上述表示。

劉世錦指出，今年以來中國整體經濟復甦進程原本不錯，9月份卻出現較明顯回落。至於2022年，依然是充滿不確定性的一年，預測4月前後是低點，9月左右是高點。

他建議，針對當前中國經濟運行中長期存在的一些結構性矛盾，應從「跨週期」的視角解決，需要平衡好短期和長期目標，建議採取「長規劃、硬措施、軟著陸」的方式解決。

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劉世錦說，當前中國經濟面臨一定下行壓力，所以各界很關注宏觀政策。但宏觀政策主要產生的是短期平衡穩定作用，不能抱以過高期望。相形之下，更需要關注的是結構性潛能，其他動能減弱時需要新動能補上，現在是結構性潛能架構轉換期，過度強調宏觀政策「起不了那麼大的作用」。

他針對中國能源轉型表示，需要做好長期規劃，形成「降碳、減汙、增綠、成長」相互協同的機制，推動技術創新和制度創新以實現雙碳（碳達峰、碳中和）目標。（編輯：周慧盈）1101231