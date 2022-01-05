河南疫情蔓延6地 鄭州展開全員核酸檢測

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（中央社台北5日電）COVID-19變異株Delta正在中國河南省蔓延，鄭州、禹州等6地受疫情影響。除了禹州封城，固始縣今天也宣布「全域人員只進不出，中心城區所有人員不進不出」。

綜合大河健康報、央視新聞等媒體報導，鄭州市疾控中心方面今天宣布，鄭州本輪疫情主要由Delta變異株引起，全市將展開全員核酸檢測。根據去年的最新人口普查結果，鄭州常住人口有1260萬人。

專家認為，Delta變異株具有傳播力強、潛伏期短、病毒載量高、病情發展快等特點，對疫情防控帶來挑戰。

另外，3日深夜宣布封城措施的禹州市，截至5日下午2時，新增7例確診病例、5例無症狀感染者。禹州本輪疫情累計確診9例、無症狀感染者23例。

固始縣4日新增確診1例，當地疫情防控工作指揮部今天發布，全縣公共交通和計程車都暫停營運，中小學暫停線下上課，固始全域所有人員只進不出，中心城區所有人員不進不出。固始縣常住人口約104萬人。

據報導，此輪疫情已波及河南6地，固始、商丘新增感染者均與鄭州有關。鄭州疫情已初步排查出牌友、喪宴、家庭3個傳播鏈。

河南省文化和旅遊廳已下發通知，立即暫停河南省旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機加酒」業務。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110105