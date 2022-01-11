陸學者：技術領先 中國未來30年前景超越北宋

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（中央社記者翟思嘉台北11日電）去年下半年開始，中國經濟成長趨緩，但中國經濟學者姚洋日前在北京表示，由於一般及中等技術發展位於領先地位，未來30年是中國自北宋以來最好的30年。

北京大學國家發展研究院院長姚洋10日在網易舉辦的經濟學家年會上演講，作上述表示。據網易刊載內容，他說，「新時代」的中國經濟有幾項特點，首先是中國在許多中等技術層面的產品發展已經相當成熟，可以替代已開發國家。

他舉例，山東省和發展高科技的沿海地區相比似乎遜色，但是很多山東企業都是「隱形冠軍」，比如玻尿酸，已經有山東企業的玻尿酸產量與技術都達到世界第一，有了制定標準的資格。

他說，「我們一定要拿標準，有了標準就有了一切」，目前在中間技術領域，中國在世界上的地位已經非常重要。

此外，姚洋說，在高科技領域，中國也重新回到了世界前列。比如人工智慧（AI）。中國人使用AI習以為常，「我們在所謂的最核心算法層仍然落後於美國，但我相信，5年，最多10年，我們絕對超越矽谷」，因為中國的應用場景大，技術進步需要應用來推動。

他說，中國目前在太陽能領域、風電領域，對世界是「碾壓式的優勢」，因為75%太陽能的元件在中國生產，中國掌握最核心技術；電動車則在政府大力補貼下「比太陽能要成功得多」，他預測10年以內，中國的電動車會大規模地出口海外市場。

再加上中國城市化，姚洋認為，只要有城市化過程，資本積累就不會停下來。

他預測，中國在2028年至2030年之間將超越美國，成為世界第一大經濟體，到2049年，中國人均收入至少達到美國的45%，經濟總量超過美國的2倍，

在談到近期中國經濟成長趨緩甚至部分產業衰退的情況，姚洋認為「中國經濟沒有問題」，短期的衝擊主要原因是政策，如防疫、調控房市、缺電。

但他說，中國政府已經對這些問題有所認識，中共中央經濟工作會議提出「穩增長」，接下來經濟政策就會相對寬鬆，包括財政政策和貨幣政策。（編輯：繆宗翰）1110111