馬化騰談話獲正面解讀 騰訊股價上升

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（中央社記者張謙香港12日電）中國大陸網遊巨企騰訊公司的股價今早上揚2%以上，此前大陸媒體報導，騰訊主席馬化騰曾就公司的角色發表了一番談話，這被香港市場分析師正面解讀。

綜合大陸和香港媒體轉述「晚點LatePost」的報導，馬化騰去年底在員工大會上對2021年發生的一系列變化表達其想法，他說，騰訊只是國家社會大發展期間的一家普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是甚麼基礎服務，隨時都可以被替換。

他又說，未來騰訊在服務國家和社會的時候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好連接器。

香港市場分析師今早正面解讀馬化騰的上述談話，形容馬化騰「謙虛」，並指這是騰訊及馬化騰的一貫作風，認為這對騰訊是正面訊息。

港股今早開盤後，騰訊股價表現正面，截至9時35分，股價上升2.13%，報港幣469.8元。

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去年下半年以後，北京中央深入調查騰訊、阿里巴巴和美團等新型科網公司，防止它們壟斷市場及濫用民眾資料，這場監管風暴導致這些公司的股價暴跌，其中阿里巴巴的股價從200多元下跌至一週前的110元水平，最近幾天才止跌回升。

相對於馬化騰，阿里巴巴創辦人馬雲一向高調，據報導，他過往公開發言時曾批評北京中央的金融政策，令北京方面不滿。（編輯：沈朋達）1110112