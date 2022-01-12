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Omicron傳播力強 港專家建議戴兩個口罩

2022/1/12 17:46
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（中央社記者張謙香港12日電）港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天表示，COVID-19變異病毒株Omicron傳播力強，建議市民可戴兩個外科用口罩。

袁國勇於今天稍早視察北角一個出現Omicron病毒的社區後向媒體表示，Omicron空氣傳播力很強，目前社區感染個案仍然較少，毋須全民戴N95口罩，因為這種口罩非常貴，而且從早到晚佩戴也不可行。

他建議市民可戴兩個外科用口罩，以增強過濾能力，同時呼籲市民盡快接種疫苗，以減低死亡率。

香港今天新增22例COVID-19確診病例，其中17例為境外移入，1例源頭不明，其餘4例是本土感染。

香港從本月初起出現的第五波疫情由Omicron觸發，至今已有40多例確診案，其中多名感染者居住於新界屯門，醫學專家判斷，該區已有隱形傳播鏈。

目前屯門居民已成驚弓之鳥，紛紛主動到官方設立的衛生中心檢測，同時接種疫苗。

衛生部門證實，該區一家民營診所近日為36人接種了過期的疫苗，但相信對身體不會有太大影響，而且仍有效力。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110112

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