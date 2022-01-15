Omicron病例感染源不明 廣東珠海人流多往中山市

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（中央社台北15日電）廣東省珠海市昨通報7例Omicron確診病例，目前疫調未能查明感染源。根據百度遷徙圖數據，依確診病例發現時間點回推，過去一週珠海市移動人口最多移往該省中山市。

珠海市發現7例COVID-19病毒變異株Omicron確診病例，其中1例為輕型、6例為無症狀感染者。珠海市疾病預防控制中心黨委書記梅文華昨在防疫記者會上表示，目前疫調顯示確診病例感染源不明，但已發現的病例都在同一傳播鏈上，傳染鏈脈絡較為清晰。

南方財經網報導，為防堵疫情，目前珠澳口岸疫情防控執行政策為，從珠海經珠澳口岸到澳門人員須持48小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關；從澳門經珠澳口岸到珠海人員須持7天內有效核酸檢測陰性結果證明通關。

報導指出，拱北口岸出入境旅客約占珠海市出入境總人數80%。珠海市商務局長沈岩建議，盡量不要前往人流量大的拱北口岸地區，若欲前往澳門，可盡量選擇通關人流量較少的橫琴口岸、青茂口岸、港珠澳大橋珠澳口岸等口岸通關，且做好健康防護措施。

第一財經報導，根據百度遷徙圖數據，1月7日到13日期間，珠海市移動人口抵達目的地以中山市為多。以13日這天數據為例，前往中山市人數約占總移動人口量39.58%，再者依序為廣州市（10.35%）、江門市（4.87%）。

中山市坦洲鎮13日報告1例本土病例，該名病例和同住家人14天內均未離開廣東省，偶有到珠海市活動。

廣珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部昨已通告，全體市民非必要不離開珠海、不出省，需要離開者，必須憑粵康碼「綠碼」，並持有24小時內核酸檢測陰性證明。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110115