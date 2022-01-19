姚洋：把教育資源拉平 共同富裕就完成8成

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（中央社台北19日電）中國學者姚洋近日受訪談教育議題，坦言對官方實施教育「雙減」政策很矛盾，認為中國教育應在德國和美國模式間找到平衡點。他並指出，「把教育資源拉平，共同富裕就完成了80%」。

陸媒界面新聞今天刊出對北京大學國家發展研究院院長姚洋的專訪。近兩年，姚洋因高調反對中考分流（初中畢業生一部分選擇進入職業學校，一部分進入高中）、提倡10年義務教育、建議大學入學考試取消英語等，頻頻招致熱議。

姚洋受訪時再次表示，取消英語考試很重要，因為城鄉在這方面的資源差距很明顯。他認為英語跟改革開放有關，這是一股潮流，「但任何潮流都有走過的時候，現在要糾正」，並稱取消英語不會影響中國國際化，因為「真正跟外國人打交道，看英文資料的人，連5%都不到」。

至於官方從去年7月推出手段強烈的「雙減」（減輕學生校內作業和校外補習的壓力）政策，姚洋認為政策初衷是好的，也取得了一定的效果，但坦言自己也矛盾。

他說，過去一段時間教輔機構變成「印鈔機」，相當於社會上另一套平行的教育體系，必須堅決制止，「但也不能把教輔機構一棍子打死」。而且，「雙減」政策後，補教機構轉入地下，收費更貴，更加深了教育不公平。「要從制度上想辦法，才能釜底抽薪，但從制度上著手做起來比較難。」

姚洋很重視中國城鄉教育資源差距的問題。他說，農村地區的生均資源非常不平衡，資源太少。農村孩子在小學初中接受的教育就差，到了高中還是最差的教育，沿著這條路走下去，就是階層固化。

姚洋並指出，農村裡0至3歲小孩的早期教育完全空白，美國斯史丹佛大學教授羅斯高（Scott Rozelle）長期在中國做研究，發現農村3歲的孩子智商在90以下，正常是110，農村孩子的智力沒有開發。

姚洋說，中國現在要走共同富裕的道路，共同富裕的根本是教育公平。「如果能在2035年把教育資源拉平，共同富裕就完成了80%」，其他就是微調。

有關中國教育制度的走向以及國際經驗的借鑑方面，他認為中國必須沿著走過的路，自己闖出一條路來。

姚洋指出，1990年代後，國有企業進行改制和結構調整，把技校都廢掉，向美國學習，走綜合性人才培養。在這之前，中國教育是學蘇聯，蘇聯學德國，「所以中國教育體系的根在德國，特別是職業教育」。

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最早支持教育分流的人，會以德國和瑞士模式為例，但姚洋認為「實際上我們根本達不到它們的情況」。美國則是另一個極端，齊步走完高中，一些人上好大學，另一些人上社區大學，「美國的社區大學實際上學不到多少東西，中國也不能變成那樣。我們要在德國和美國模式之間取得一個平衡點」。

他說，中國的很多東西，恐怕最後都得在德國和美國之間找一個平衡點。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110119