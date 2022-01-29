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駁中國駐美大使說法 陸委會：恫嚇操弄只是徒然

2022/1/29 20:15
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（中央社台北29日電）中國駐美大使秦剛昨天稱，若美國鼓動台獨，很可能將中國和美國捲入軍事衝突。陸委會今天表示，中共官員刻意阻礙台美互動、企圖合理化侵台的挑釁行徑，這種一再恫嚇操弄只是徒然。

陸委會29日發表書面回應說，中共不斷對台軍事威脅，造成台海情勢緊張，已是國際公認事實並頻遭嚴正關切與警告。中共外交、涉台官員近日顛倒是非的錯誤言論，是刻意阻礙台美互動、企圖合理化侵犯台灣的挑釁行徑，這種一再恫嚇操弄只是徒然，更不可能如願。

陸委會表示，武力非解決分歧的選項，政府堅定捍衛國家主權與台灣民主，將持續與美方等理念相近國家深化合作，共同維護台海及區域和平穩定。

陸委會呼籲北京當局遵守國際秩序、調整僵化思維與負面舉措，為兩岸良性互動創造條件，才有可能改善其惡化的國際形象。

據中國駐美國大使館官網發布，秦剛27日接受美國全國公共電台（NPR）專訪時說：「我要特別強調，台灣問題是中美之間最大的火藥桶。如果台灣當局在美方撐腰下持續推進『台獨』，很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突。」（編輯：楊昇儒）1110129

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