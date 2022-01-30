反駁陸外交部 陸委會：打壓台灣無助兩岸關係

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（中央社台北30日電）副總統賴清德與美國副總統賀錦麗在宏都拉斯交談互動，中共外交部30日稱「立即停止美台官方往來、不向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。陸委會表示，打壓台灣際空間，完全無助兩岸關係發展。

副總統賴清德以總統特使身分，率團參加宏都拉斯首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間27日舉行的就職典禮，並與代表美方出席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自然互動。

中共外交部發言人趙立堅28日稱「台灣只是中國的一個省，哪來的副總統。」30日中共外交部再次表示「立即停止美台官方往來、不向台獨分裂勢力發出錯誤信號。」

對此，陸委會晚間以書面回應指，中國大陸持續阻礙與打壓台灣國際空間，完全無助兩岸關係發展及其自身的國際形象。

陸委會表示，賴副總統率團參加宏都拉斯總統就職典禮，代表台灣政府人民對新政府堅定支持，也與友邦及美國等友好國家正副元首、特使團代表交流；在美過境期間並與美國各界在安全、經濟、價值等層面互動對話、深化台灣的國際合作發展空間，成果有目共睹。

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陸委會指出，中共外交部、國台辦等單位近日一再發表錯誤定位台灣言論，台灣絕不接受，並嚴正聲明，「中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分、何來為其一省。」

陸委會表示，台灣正副總統均由民主選舉產生，中共專制體制缺乏民主政治運作及主權在民概念，「呼籲北京當局勿一再發表違背兩岸事實與民意的論調，其持續阻礙與打壓我國際空間，完全無助兩岸關係發展及其自身的國際形象。」（編輯：吳柏緯）1110130