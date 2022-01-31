中國30日新增本土確診40例 浙江杭州占24例

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（中央社台北31日電）中國官方通報，30日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例58例，其中，本土確診病例40例，浙江就占了24例，都在杭州。浙江省官方表示，杭州疫情的社會面風險基本已經得到控制。

中國國家衛健委官網通報，30日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例58例。其中境外輸入病例18例（上海10例，廣東7例，福建1例）； 本土病例40例（浙江24例，天津11例，北京3例，黑龍江1例；河南1例）。

另外，30日也新增疑似病例3例，都是在上海的境外輸入病例。新增無症狀感染者52例，其中境外輸入48例， 本土4例（均在黑龍江齊齊哈爾市）；尚在醫學觀察的無症狀感染者812例。

澎湃新聞報導，浙江省衛健委副主任孫黎明31日在疫情防控新聞發布會上表示，杭州本輪疫情集中隔離點和管控重點人群的檢測發現比例、病例進入封閉管控區域到確診報告的間隔時長均呈上升趨勢，顯示社會面傳播風險正逐步下降。

他說，特別是29日發布會以來，所有新增病例全部來自集中隔離點，顯示社會面風險已基本得到控制。

截至30日，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1937例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬6073例，現有疑似病例4例。尚在醫學觀察的密切接觸者有3萬8879人。

在港澳地區方面，香港累計1萬3679例（出院1萬2753例，死亡213例），澳門特別行政區79例（出院79例）。（編輯：張淑伶）1110131