中國廣西百色疫情衝擊 鋁價恐持續高漲

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（中央社台北9日電）中國廣西百色市7日因COVID-19本土疫情封城，恐推升鋁價持續高漲。百色市是中國第3大氧化鋁產地，封城已切斷原料與成品進出；中國鋁價在今天的期貨市場創下近3個月以來新高。

據新浪財經報導，滬鋁期貨下午收盤，每噸報人民幣2萬2870元（約新台幣10萬元），上漲540元，漲幅2.42%，為2021年10月22日以來最高主力價位。

第一財經報導，廣西百色市作為華南地區電解鋁、氧化鋁主產區，此次疫情對當地企業的生產和運輸造成了較大壓力，推高市場鋁價。

百色市因為爆發Omicron本土疫情，7日零時起封城，全員居家隔離，全域執行「不進不出」措施。廣西氧化鋁企業已因此出現停減產的情況。

據報導，鋁價在2021年就大幅上漲，滬鋁年漲幅達33%，2022年初至今漲幅超過12%。

此外，海外減產預期影響仍在，倫敦金屬交易所（LME）期鋁8日觸及近4個月新高；高盛則繼續看漲鋁價，將12個月鋁價預期上調至4000美元/噸。

公開資料顯示，百色市是中國第3大氧化鋁主產地，域內氧化鋁企業總計5家，總計產能945萬噸。

報導引述東證衍生品研究院有色分析師孫偉東分析，隨著百色市「不進不出」的管控措施實施，氧化鋁企業將因為外購原料困難而不得不壓縮生產線；氧化鋁向外運輸也將受到影響。整體來看，預計本月氧化鋁價格將繼續走高。

受到百色市疫情影響，電解鋁企業紛紛計畫減停產，春節後晉魯豫地區因環保政策導致氧化鋁減停產，加上一些海外減產消息，均推高了鋁價。業內普遍認為，按照各地區疫情清零的情況來看，短時間內區域內難以恢復。

報導引述方正中期期貨鋁研究員胡彬說法。他說：「對於鋁價來講，內有疫情擾動，外有歐洲減產助推，短期還將維持強勢運行。」

據界面新聞報導，廣西百色市今天召開疫情防控記者會，2月8日12時至2月9日12時，通報新增本土確診病例54例，本輪本土疫情累計報告確診病例180例。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110209