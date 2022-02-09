清零政策影響全球經濟 中國專家稱是最佳策略

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（中央社台北9日電）面對持續擴散的COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病），中國仍維持動態清零政策。外媒報導，此舉顯示中國仍未準備好面對病毒變成地方性流行病，而且動態清零可能影響全球經濟成長。

對於國際的質疑聲浪，中國疾控專家仍然認為，動態清零是目前中國防疫的最佳策略。

根據路透社報導，日本央行審議委員中村豐明今天表示，在Omicron感染擴大的情況下，中國對疫情的「清零政策」，可能會使供應鏈中斷和全球通貨膨脹的時間延長，進而拖累全球經濟成長。

在此之前，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在上個月警告，「有鑑於Omicron變異株的高度傳染性，中國應該重新檢視清零政策。」

紐約時報的報導提及，中國的清零政策所帶動的連鎖反應，影響了包含越南在內等多個東南亞國家果農。

報導提到，2020年，東南亞國家向中國出口的水果總額約為60億美元。現在因為嚴格的防疫政策，來自越南、緬甸和寮國的卡車，在中國的邊境大排長龍，因為卡車司機被告知要隔離15天才能將貨物運送至中國。

隨著高傳染性Omicron變異株全球流行，世界各國逐漸轉向與病毒共存，中國的清零政策效力備受質疑。

報導提到，在Omicron變異株面前，清零是無法實現的，而且此一政策將把國家置於災難之中。「更糟糕的是，中國的疫苗對Omicron的效果要差得多。而且，中國的醫療保健系統根本沒有能力照顧數百萬因病毒而患病的人」、「該政策（清零）使它（中國）對將成為地方性流行病的新冠病毒完全沒有做好準備」。

面對國際的聲浪，中國疫情防控專家接力站上前線為政策辯護。

據中國環球時報報導，中國疾控流行病學專家吳尊友認為，「動態清零」使中國的疫情較全世界平均低出幾百倍，仍是至今最佳的疫情防控方式，暫時不會調整。

他說，對抗病毒必須藉由接種疫苗、嚴格的公衛措施、即時醫療等政策多管齊下。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110209